США ввели санкції проти Захарової та "Сєвєрсталі": хто ще потрапив до списку

США розширили список санкцій щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів США.

У списку - 17 росіян, серед яких представник МЗС Росії Марія Захарова, віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом Володимир Путін, бізнесмен Олексій Мордашов, дружина та двоє його синів та бізнесмен Год Нісанов.

Щодо компаній, то їх у списку 16, у тому числі і "Сєвєрсталь", пов'язана з родиною Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії - "Севергруп", Nordgold, "Алгоритм". Бізнесмен в 2017 році зайняв 2 місце в списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією журналу Forbes.

Крім того, американська сторона ввела санкції проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.