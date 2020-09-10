США ввели санкции против украинца и трех россиян за вмешательство в выборы

Соединенные Штаты обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы. Под санкции попали один украинец и трое россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В черный список был включен внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Он ранее опубликовал записи разговоров якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Деркач

Также под санкции попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным.

Кроме того, США расширили список антироссийских санкций. Минфин США ввел санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.