США ввели санкции против торговца оружием, связанного с иранскими военными

США ввели санкции против торговца оружием, гражданина Ирана и Ирака Амира Дианата, который имеет давние связи с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что Дианат причастен к организации совместно с КСИР незаконных сделок с оружием и его контрабанде.

Минфин США внес в санкционный список компанию Taif Mining Services LLC, которую возглавляет Дианат, а прокуратура Вашингтона возбудила уголовное дело против него за нарушение санкций и закона об отмывании денег.

Кроме того, правоохранительные органы США выдали ордер на конфискацию около 12 млн долларов, полученных от преступных действий.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в этой связи, что "иранский режим и его сторонники продолжают отдавать предпочтение финансированию международных террористических организаций, а не здоровья и благосостояния иранского народа".

Напомним, США ввели санкции против 20 базирующихся в Иране и Ираке компаний, а также против должностных и других лиц, которые обвиняются в поддержке террористических групп.

Ранее США ввели ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране. Так, США позволили коммерческий экспорт в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции.