США ввели санкции против десятка компаний в Ираке и Иране

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Компании причастны к контрабанде оружия для Йемена, продажи иранской нефти, внесенной в черный список США

США ввели санкции против 20 компаний в Ираке и Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так санкции введены против 20 базирующихся в Иране и Ираке компаний, а также против должностных и других лиц, которые обвиняются в поддержке террористических групп.

Министерство финансов США заявило о подставных компаниях, официальных высокопоставленных лиц и деловых партнерах, которые оказывают поддержку или действуют от имени "Корпуса стражей исламской революции" в Иране и его филиалов за границей.

А также, что физические и юридические лица лица оказывают помощь поддерживаемым Ираном террористическим группировкам в Ираке.

Отмечается, что компании и частные лица причастны к контрабанде оружия для Йемена, продажи иранской нефти, внесенной в черный список США, сирийскому правительству, пропагандистским усилиям в Ираке и запугивания иракских политиков.

Напомним, США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране. Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения.

Как сообщало РБК-Украина, от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.