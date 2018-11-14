ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США ввели санкції проти сина лідера "Хезболли"

Новини » Політика    14.11.2018 - 04:37
США ввели санкції проти сина лідера "Хезболли"
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

Він звинувачується в тероризмі

США ввели санкції проти сина лідера проіранської шиїтської організації в Лівані "Хезболла" Хасана Насрулли Джавада, який звинувачується в тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

У Держдепі повідомили, що Джавада в 2016 році займався організацією теракту на Західному березі річки Йордан, але сили безпеки змогли запобігти і заарештувати 5 осіб, що були найняті ним для виконання операції.

Крім Джавада під санкції потрапила організація Al-Mujahidin, яка з 2005 року базується і діє в секторі Газа. Дана група пов'язана з "Хезболлою", яка надає групі фінансову підтримку і займається військовою підготовкою її бійців, що після роблять напади на Ізраїль.

Також нові санкції торкнулися ще чотирьох людей, що мають відношення до "Хезболлі". Це Шиблі Мухсін Убайде аль-Зайди. Юсуф Хашим, Аднан Хуссейн Кавтарани і Мухаммед Абд-аль-Хаді Фархате. Вони звинувачуються в тому, що "очолюють і координують" розвідувальну та фінансову діяльність "Хезболли" в Іраку.

Нагадаємо, США посилять санкції проти Ірану. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що з самого початку метою США було зведення експорту нафти з Ірану до нуля.

CNN подав до суду проти Трампа за позбавлення акредитації журналіста телеканалу Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі
Новини України Сполучені Штати АмерикиСанкціїХезболла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся