США ввели санкції проти сина лідера "Хезболли"

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Він звинувачується в тероризмі

США ввели санкції проти сина лідера проіранської шиїтської організації в Лівані "Хезболла" Хасана Насрулли Джавада, який звинувачується в тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

У Держдепі повідомили, що Джавада в 2016 році займався організацією теракту на Західному березі річки Йордан, але сили безпеки змогли запобігти і заарештувати 5 осіб, що були найняті ним для виконання операції.

Крім Джавада під санкції потрапила організація Al-Mujahidin, яка з 2005 року базується і діє в секторі Газа. Дана група пов'язана з "Хезболлою", яка надає групі фінансову підтримку і займається військовою підготовкою її бійців, що після роблять напади на Ізраїль.

Також нові санкції торкнулися ще чотирьох людей, що мають відношення до "Хезболлі". Це Шиблі Мухсін Убайде аль-Зайди. Юсуф Хашим, Аднан Хуссейн Кавтарани і Мухаммед Абд-аль-Хаді Фархате. Вони звинувачуються в тому, що "очолюють і координують" розвідувальну та фінансову діяльність "Хезболли" в Іраку.

Нагадаємо, США посилять санкції проти Ірану. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що з самого початку метою США було зведення експорту нафти з Ірану до нуля.