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США ввели санкции против сотен военных из России и Беларуси. Среди них причастны к резне в Буче

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США, Воскресенье 08 мая 2022 22:41
США ввели санкции против сотен военных из России и Беларуси. Среди них причастны к резне в Буче Фото: Энтони Блинкен (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В государственном департаменте США сообщают о новых санкциях для российских и белорусских военных. Речь идет о визовых ограничениях, которые направленные на приттягнення к ответственности виновных в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на State Department Actions.

Сегодня Госдепартамент США объявляет о ряде мер, направленных на повышение индивидуальной ответственности за нарушение прав человека.

"Новая политика по визовым ограничениям распространяется на военных должностных лиц Российской Федерации и главарей "ДНР" / "ЛНР". Члены семей тех, кто подпадает под политику, также не будут иметь права на получение визы", - говорится в сообщении департамента.

Визовые ограничения будут действовать для 2596 военнослужащих Российской Федерации и 13 белорусских военных.

"Российские войска совершили военные преступления в Украине, убили тысячи мирных жителей и создали гуманитарную катастрофу. В ответ на это наложил визовые ограничения на более 2600 российских и белорусских военных и других должностных лиц, которые причастны к этому", - сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Среди попавших под санкции в том числе три белорусских чиновника - Дмитрий Пауличенко, Юрий Сиваков и Виктор Шейман.

Ближайшие члены семьи ты кто попал под санкции также не имеют права на въезд в Соединенные Штаты, в частности, жена Виктора Шеймана Елена Шейман и его взрослый сын Сергей Шейман.

Напомним, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль в отношении ряда американских товаров, поставляемых в РФ.

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