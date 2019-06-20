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США ввели санкции против российской компании из-за связей с КНДР

Новости » Политика    20.06.2019 - 01:21
США ввели санкции против российской компании из-за связей с КНДР
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

"Русское финансовое общество" открыло несколько счетов для компании Банка внешней торговли Северной Кореи

Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество" в связи с нарушением ею режима санкций против Северной Кореи. Об этом сообщило Министерство финансов США, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что российская организация открыла несколько счетов для компании, принадлежащей Банку внешней торговли Северной Кореи.

Указанный банк и глава его представительства в Москве ранее были включены в список санкций.

На сайте "Русского финансового общества" сказано, что оно осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютный контроль.

Напомним, 19 июня Россия и Китай в ООН заблокировали вынесение на заседание Совбеза всемирной организации вопроса о нарушении Северной Кореей санкций на поставки нефтепродуктов, уведомив Комитет по санкциям СБ ООН, что вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Ранее США и 25 других стран обвинили Северную Корею в нарушении санкций ООН, поскольку она в семь раз превысила в 2018 году предусмотренный лимит в 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год. Причем ситуация повторяется и в текущем году - КНДР уже превысила установленный лимит.

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