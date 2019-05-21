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США ввели санкции против российского конструкторского бюро

Новости » Политика    21.05.2019 - 18:36
США ввели санкции против российского конструкторского бюро
Иллюстративное фото (УНИАН)

США ввели санкции в отношении Военного учебного центра, конструкторского бюро приборостроения и завода "Авангард"

США ввели санкции в отношении российского Военного учебного центра в Гатчине, конструкторского бюро приборостроения в Туле и завода "Авангард" в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Госдепартамента США.

Государственный департамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Отметим, что речь идет о нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.

Напомним, группа законодателей призвали президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой устранить угрозу безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники.

Почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии.

 

 

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