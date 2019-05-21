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США ввели санкції проти російського конструкторського бюро

Новини » Політика    21.05.2019 - 18:36
США ввели санкції проти російського конструкторського бюро
Ілюстративне фото (УНІАН)

США ввели санкції стосовно Військового навчального центру, конструкторського бюро приладобудування і заводу "Авангард"

США ввели санкції відносно російського Військового навчального центру в Гатчині, конструкторського бюро приладобудування в Тулі і заводу "Авангард" в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований на сайті Держдепартаменту США.

Державний департамент США ввів санкції проти двох російських підприємств і військового навчального центру з Гатчини за порушення американського законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення відносно Ірану, КНДР і Сирії.

Відзначимо, що мова йде про порушення закону про нерозповсюдження зброї масового знищення проти Ірану, Сирії та Північної Кореї.

Нагадаємо, група законодавців закликали президента США Дональда Трампа реалізувати всеосяжну стратегію, мета якої-усунути загрозу безпеці, з якими стикаються США і їх союзники.

Майже 400 членів конгресу США (79 сенаторів із 100 і 303 члена Палати представників з 435), що представляють як Демократичної, так і Республіканської партії, підписали лист Трампу, в якому висловили свою стурбованість ситуацією в Сирії і закликали його посилити тиск на Росію та Іран у зв'язку з їх діяльністю в Сирії.

 

 

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