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США ввели санкции против российско-чешской платформы для обмена криптовалют. Помогала хакерам

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство финансов США объявило о введении санкций против платформы для обмена криптовалют под названием SUEX. Эта платформа зарегистрирована на территориях России и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

Как отмечают в Минфине США, платформа SUEX помогала хакерам-вымогателям для получения собственной незаконной выгоды. В частности, платформа помогала киберпреступникам облегчить транзакции, связанные с нелегальным активами.

Американский Минфин обнаружил связь платформы SUEX с восемью вымогателями. Анализ показал, что более 40% транзакций на платформе SUEX связаны с киберпреступниками.

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Соединенные Штаты АмерикиСанкцииРоссийская ФедерацияЧехия