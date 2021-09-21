США ввели санкции против российско-чешской платформы для обмена криптовалют. Помогала хакерам

Министерство финансов США объявило о введении санкций против платформы для обмена криптовалют под названием SUEX. Эта платформа зарегистрирована на территориях России и Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.
Как отмечают в Минфине США, платформа SUEX помогала хакерам-вымогателям для получения собственной незаконной выгоды. В частности, платформа помогала киберпреступникам облегчить транзакции, связанные с нелегальным активами.
Американский Минфин обнаружил связь платформы SUEX с восемью вымогателями. Анализ показал, что более 40% транзакций на платформе SUEX связаны с киберпреступниками.