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США ввели санкції проти російсько-чеської платформи для обміну криптовалют. Допомагала хакерам

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти платформи для обміну криптовалют під назвою SUEX. Ця платформа зареєстрована на територіях Росії та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

Як зазначають в Мінфіні США, платформа SUEX допомагала хакерам-вимагачам для отримання власної незаконної вигоди. Зокрема, платформа допомагала кіберзловмисникам полегшити транзакції, пов'язані з нелегальним активами.

Американський Мінфін виявив зв'язок платформи SUEX з вісьмома вимагачами. Аналіз показав, що понад 40% транзакцій на платформі SUEX пов'язані з кіберзловмисниками.

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Сполучені Штати АмерикиСанкціїРосійська ФедераціяЧехия