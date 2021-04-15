США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации. Как заявили в Вашингтоне, санкции ввели за "вредоносную внешнюю деятельность" России.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - заявили в администрации президента США.
Санкции вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США.
SolarWinds. А за вмешательство в выборы 2020 года санкции наложили на 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ.
Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.
Напомним, "наказать" Россию за вмешательство в американские выборы и кибератаки Байден пообещал почти сразу после своей инаугурации.
Добавим, накануне Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться. В Белом доме подчеркивали, что контакты с Путиным не повлияют на американскую санкционную политику.
После того, как появилась информация о возможных санкциях США против России, в Кремле заявили, что это не будет способствовать возможной встречи Байдена с Путиным.