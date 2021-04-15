США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - заявили в администрации президента США.

Санкции вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США.

SolarWinds. А за вмешательство в выборы 2020 года санкции наложили на 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ.

Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.