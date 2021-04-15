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США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"

Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации. Как заявили в Вашингтоне, санкции ввели за "вредоносную внешнюю деятельность" России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - заявили в администрации президента США.

Санкции вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США.

SolarWinds. А за вмешательство в выборы 2020 года санкции наложили на 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ.

Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Напомним, "наказать" Россию за вмешательство в американские выборы и кибератаки Байден пообещал почти сразу после своей инаугурации.

Добавим, накануне Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться. В Белом доме подчеркивали, что контакты с Путиным не повлияют на американскую санкционную политику.

После того, как появилась информация о возможных санкциях США против России, в Кремле заявили, что это не будет способствовать возможной встречи Байдена с Путиным.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСанкции против России
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