США ввели санкции против перевозчиков венесуэльской нефти

Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, штрафные меры были приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний. Их активы в Штатах будут заморожены, также им будет заблокирован доступ к глобальной финансовой системе.

По данным Вашингтона, танкеры кипрской компании Caroil Transport Marine, а также панамских Trocana World, Tovase Development и Bluelane Overseas поставляют венесуэльскую нефть Кубе.

Власти в Гаване поддерживают "нелегитимный режим" в Каракасе и содействуют "его репрессивному аппарату органов безопасности и спецслужб", подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи, который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой.

Кроме того, президент Венесуэли Николас Мадуро обвинил в покушении на убийство, которые были совершены в за последний и год и предотвращены, Колумбию. По его словам, там действовали с одобрения Вашингтона.