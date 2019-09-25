США ввели санкції проти перевізників венесуельської нафти

Фото: Міністерство фінансів США (Getty Images)

Штрафні заходи були прийняті проти чотирьох судноплавних компаній

Сполучені Штати Америки (США) ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуэльской нафти на Кубу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, штрафні заходи були прийняті проти чотирьох зареєстрованих на Кіпрі та в Панамі судноплавних компаній. Їх активи в Штатах будуть заморожені, також їм буде заблоковано доступ до глобальної фінансової системи.

За даними Вашингтона, танкери кіпрської компанії Caroil Marine Transport, а також панамських Trocana World, Tovase Development і Bluelane Overseas постачають венесуельську нафту Кубі.

Влади в Гавані підтримують "нелегітимний режим" в Каракасі і сприяють його репресивного апарату органів безпеки і спецслужб", - підкреслив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати оголосили про залучення Міжамериканського договору про взаємну допомогу, який дозволяє Венесуелі звернутися до інших підписали його країн за військовою підтримкою.

Крім того, президент Венесуэли Ніколас Мадуро звинуватив у замаху на вбивство, які були скоєні за останній рік і попереджені, Колумбію. За його словами, там діяли з схвалення Вашингтона.