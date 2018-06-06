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США ввели санкции против одной из украинских авиакомпаний

НовостиПолитика    06.06.2018 - 20:13
Иллюстративное фото (facebook.com aerodart.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com aerodart.ua)

В санкционный список попала авиакомпания Dart Airlines

США внесли в список санкций украинскую авиакомпанию Dart Airlines. Об этом свидетельствует информация на сайте Федерального регистра США.

Сообщается, что санкции применены в связи с тем, что Dart Airlines сотрудничала с иранской авиакомпанией Caspian Air.

"За оказания помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air", - говорится в сообщении.

Отметим, что официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Как известно, иранская авиакомпания попала под санкции в 2017 году из-за поддержки "Корпуса стражей исламской революции".

Напомним, 30 мая США расширили санкции против Ирана.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Иран, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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