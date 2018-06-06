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США ввели санкції проти однієї з українських авіакомпаній

НовиниПолітика    06.06.2018 - 20:13
Ілюстративне фото (facebook.com aerodart.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com aerodart.ua)

У санкційний список потрапила авіакомпанія Dart Airlines

США внесли до списку санкцій українську авіакомпанію Dart Airlines. Про це свідчить інформація на сайт Федерального регістра США.

Повідомляється, що санкції застосовані у зв'язку з тим, що Dart Airlines співпрацювала з іранської авіакомпанії Caspian Air.

"За надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки чи фінансових або інших послуг в підтримку іранської Caspian Air", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційно санкції будуть опубліковані 7 червня 2018 року.

Як відомо, іранська авіакомпанія потрапила під санкції у 2017 році через підтримку "Корпусу вартових ісламської революції".

Нагадаємо, 30 травня США розширили санкції проти Ірану.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Іран, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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