США ввели санкції проти однієї з українських авіакомпаній

У санкційний список потрапила авіакомпанія Dart Airlines

США внесли до списку санкцій українську авіакомпанію Dart Airlines. Про це свідчить інформація на сайт Федерального регістра США.

Повідомляється, що санкції застосовані у зв'язку з тим, що Dart Airlines співпрацювала з іранської авіакомпанії Caspian Air.

"За надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки чи фінансових або інших послуг в підтримку іранської Caspian Air", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційно санкції будуть опубліковані 7 червня 2018 року.

Як відомо, іранська авіакомпанія потрапила під санкції у 2017 році через підтримку "Корпусу вартових ісламської революції".

Нагадаємо, 30 травня США розширили санкції проти Ірану.