США ввели санкции против министра вооруженных сил и специальной бригады МВД Кубы

Министерство финансов США ввело санкции против министра вооруженных сил Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы. Ограничительные меры приняты в рамках "закона Магнитского".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США .

Согласно сообщению ведомства, ограничительные меры предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов лиц, попавших под санкции. Попавшие в "черный список" фигуранты причастны к подавлению протестов на Кубе.

Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о планах администрации США ввести санкции в отношении ограниченного числа лиц из министерства обороны и МВД Кубы, которые ответственны за подавление протестов в стране.

"Санкции, введенные в рамках Глобального закона Магнитского, поначалу затронут небольшое число представителей министерства внутренних дел и вооруженных сил Кубы", - цитировало издание одного из своих собеседников.