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США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

Новости » Политика     03.01.2020 - 08:59
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы
Фото: Госдепартатамент США (U. S. Department of State)

США обвиняют кубинского министра в масштабном нарушении прав человека

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о введении санкций против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтру Фриаса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как сообщается, США обвиняют кубинского министра в масштабном нарушении прав человека.

По словам Помпео, будучи военным министром, Синтра Фриас несет ответственность за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, кубинский политик причастен к масштабному нарушению прав человека и проявлениям насилия в Венесуэле, включая пытки и жестокое, унизительное, негуманное обращение с венесуэльцами, которые выступают против Мадуро.

"Международное сообщество ясно видит, как ужасно обстоят дела с демократией на Кубе. И по отношению к ее собственным гражданам, и по отношению к венесуэльцам", - подчеркнул Помпео.

При этом дипломат призвал правительства других стран и международные организации заставить Гавану понести ответственность за причастность к нарушениям прав человека и основных свобод на Кубе, в Венесуэле "и за их пределами".

Синтре Фриасу и его детям Деборе Синтре Гонсалес и Леопольдо Синтре Гонсалесу также запретили въезд на территорию США.

Напомним, 18 октября Министерство торговли США ввело санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Мадуро.

Кроме того, 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

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