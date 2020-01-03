США ввели санкції проти міністра Революційних збройних сил Куби

Фото: Госдепартатамент США (U. S. Department of State)

США звинувачують кубинського міністра у масштабному порушенні прав людини

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив про введення санкцій проти міністра Революційних збройних сил Куби Леопольдо Синтру Фріаса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Як повідомляється, США звинувачують кубинського міністра у масштабному порушення прав людини.

За словами Помпео, будучи військовим міністром, Синтра Фріас несе відповідальність за підтримку режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Крім того, кубинський політик причетний до масштабного порушення прав людини і проявів насильства в Венесуелі, включаючи катування і жорстоке, принизливе, негуманне поводження з венесуельцями, які виступають проти Мадуро.

"Міжнародне співтовариство ясно бачить, які жахливі справи з демократією на Кубі. І по відношенню до її власних громадянам, й по відношенню до венесуельців", - підкреслив Помпео.

При цьому дипломат закликав уряди інших країн та міжнародні організації змусити Гавану понести відповідальність за причетність до порушень прав людини та основних свобод на Кубі, у Венесуелі "і за їх межами".

Сінтрі Фриасу та його дітям Деборі Сінтрі Гонсалес і Леопольдо Сінтрі Гонсалесу також заборонили в'їзд на територію США.

Нагадаємо, 18 жовтня Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Мадуро.

Крім того, 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.