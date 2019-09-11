США запровадили санкції проти лідерів терористичних організацій

Ілюстративне фото (скріншот відео Al Joumhouria)

До санкційного списку Держдепу потрапили 12 лідерів і 15 учасників терористичних організацій

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти лідерів і учасників терористичних угруповань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

До санкційного списку Держдепу потрапили 12 лідерів терористичних організацій, включаючи "Хезболлу", ХАМАС, "Ісламський джихад", "Ісламську державу" (ІДІЛ) і "Талібан".

Міністерство фінансів Сполучених Штатів також внесло до списку 15 терористів, пов'язаних у тому числі з ХАМАС, іранськими силами Корпусу вартових ісламської революції, а також ІДІЛ і Аль-Каїдою.

У повідомленні наголошується, що санкційний список був розширений згідно з розпорядженням президента країни Дональда Трампа про модернізацію та посилення санкцій із боротьби з тероризмом, а вжиті заходи спрямовані на те, щоб позбавити терористів ресурсів для планування і проведення атак.

Нагадаємо, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента розглядає питання про запровадження санкцій у зв'язку з купівлею Туреччиною російських зенітних ракетних систем С-400.