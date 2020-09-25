США ввели санкції проти Ірану через страту відомого спортсмена

Фото: Навід Афкарі (svoboda.org)

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Ірану, включивши в нього суддів Шираза Сеєда Махмуда Садаті та Мешхеду Мохаммада Солтані. Також в список включили три місцеві тюрми - Адель-Абад, Оруміє і Вакилабад.

Про це повідомляє Reuters.

Спецпредставник США по Ірану і Венесуелі Елліот Абрамс пояснив, що санкції введені проти Садаті, оскільки він засудив до страти 27-річного іранського борця Навіда Афкарі.

13 вересня держсекретар США Майк Помпео засудив владу Ірану за страту Афкарі. За його словами, виконання смертного вироку - "мерзенний і жорстокий акт".

Іранська влада стратила спортсмена, попри заклики міжнародної спільноти, в тому числі президента США Дональда Трампа і керівника Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейни Вайта.

Афкарі засудили до смертної кари 2 вересня. 27-річний спортсмен був звинувачений у вбивстві співробітника правоохоронних органів та участі в антиурядових мітингах у 2018 році.

Організація The Human Rights Activists News Agency пише, що борця піддали тортурам, щоб примусити зізнатися у злочинах.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було припинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану, термін його дії закінчується 18 жовтня.