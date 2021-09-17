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США ввели санкции против граждан Ирана, Ливана и Кувейта за связи с террористами

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкции против нескольких граждан Ирана, Ливана и Кувейта из-за связи с террористическими организациями "Хезболлах" и иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Они "отмывали" десятки миллионов долларов в зарубежных банках в интересах этих группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента.

В санкционный список попали шестеро граждан Ирана, двое ливанцев и четверо подданных Кувейта. В Госдепе отметили, что эти люди являлись членами международной сети финансовых посредников, которые действовали в поддержку "Хезболлах" и КСИР.

Они "отмывали" в интересах радикальных группировок десятки миллионов долларов через иностранные банки, провели операции по обмену валюты и торговле золотом. Впоследствии эти средства использовались для финансирования терроризма.

Госдепартамент призвал правительства мировых стран принять меры к тому, чтобы "Хезболлах" и другие террористические организации не использовали их территорию и финансовые учреждения.

Напомним, днем ранее США ввели санкции против пяти сторонников террористической организации "Аль-Каида" из Турции.

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Соединенные Штаты АмерикиЛиванИранКувейтСанкции