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США ввели санкції проти громадян Ірану, Лівану і Кувейту за зв'язки з терористами

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти кількох громадян Ірану, Лівану і Кувейту через зв'язок з терористичними організаціями "Хезболла" і іранським корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Вони "відмивали" десятки мільйонів доларів у закордонних банках в інтересах цих угруповань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартамента.

У санкційний список потрапили шестеро громадян Ірану, двоє ліванців і четверо підданих Кувейту. У Держдепі зазначили, що ці люди були членами міжнародної мережі фінансових посередників, які діяли на підтримку "Хезболла" і КВІР.

Вони "відмивали" в інтересах радикальних угруповань десятки мільйонів доларів через іноземні банки, провели операції з обміну валюти і торгівлі золотом. Згодом ці кошти використовувалися для фінансування тероризму.

Держдепартамент закликав уряди світових країн вжити заходів до того, щоб "Хезболла" та інші терористичні організації не використовували їх територію і фінансові установи.

Нагадаємо, днем раніше США ввели санкції проти п'яти прихильників терористичної організації "Аль-Каїда" з Туреччини.

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