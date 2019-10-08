США ввели санкции против 28 организаций Китая из-за уйгуров

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Правительство Соединенных Штатов определило упомянутые организации как занимающиеся деятельностью, противоречащей внешнеполитическим интересам Вашингтона.

"Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, высокотехнологичный надзор и массовые задержания, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в документе

Ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

По данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров.

Напомним, в США подтвердили проведение заключительного раунда торговых переговоров с Китаем, направленных на ослабление экономического давления между странами, которые должны состояться 10 октября