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США ввели обмеження проти компаній, які допомагали РФ виробляти високоточну зброю

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб і трьох компаній. У Вашингтоні вважають, що вони допомагають РФ виробляти високоточну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Мінторгу США.

Сполучені Штати Америки вважають, що компанії та особи, проти яких запровадили експортні обмеження, причетні до незаконного придбання електроніки подвійного призначення для РФ. Йдеться про закупівлі на мільйони доларів. 

Також вказується, що саме компанія SH Brothers допомагала РФ отримати кошти для виробництва високоточної зброї. Її, через уже запроваджені санкції, Кремль не може виробляти самостійно.

У США вказали, що дана компанія викликає найбільше занепокоєння, через критичну роль, яку вона відіграла у виробництві зброї для РФ. 

Арешти росіян у США за звинуваченням в ухиленні від санкцій

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

Нещодавно повідомлялось, що у США заарештували чотирьох росіян за підозрою в експорті заборонених товарів до РФ.

До цього стало відомо, що правоохоронні органи у США ліквідували схему з постачання до РФ деталей для військової техніки.  

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