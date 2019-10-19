США ввели новые санкции против Кубы

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении министерства говорится, что новые санкции ограничат доступ Кубы к коммерческим самолетам с помощью отзыва действующих лицензий на авиалайнеры, переданные в лизинг кубинским государственным компаниям. Также они заблокируют возможность будущих сделок с Гаваной.

США также расширили санкционные списки товаров, запрещенных к поставке на Кубу, добавив в них товары с американскими комплектующими.

"Это действие Министерства торговли посылает еще один четкий сигнал кубинскому режиму, что они должны немедленно прекратить свое разрушительное поведение дома и за рубежом", - заявил в заявлении министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека

Также РБК-Украина сообщало, что Национальная ассамблея Кубы избрала Мигеля Диас-Канеля Бермудеса президентом республики на следующие пять лет.