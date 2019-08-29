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США ввели новые санкции против компаний, связанных с Ираном

Новости » Политика    29.08.2019 - 05:08
США ввели новые санкции против компаний, связанных с Ираном
Иллюстративное фото (GettyImages)

Компании, по информации США, помогали Тегерану в разработке оружия массового поражения

Соединенные Штаты объявили о новых санциях против Ирана, в частности - против двух сетей компаний, которые помогали Тегерану разрабатывать оружие массового поражения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Одну из сетей возглавляет гражданин Ирана Хамед Дегхан, гендиректор и председатель совета директоров компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а также гендиректор и председатель совета компании Ebtekar Sanat Ilya.

Одна сеть под руководством Дегхана зарегистрировала в Гонконге компанию для избежания международных санкций в связи с тем, что она работала с Ираном. В частности, компания поставляла технологии и компоненты для разработки оружия массового поражения. Получателями технологий оказались лица, связанные с иранским правительством, а также с Корпусом стражей Исламской революции.

Второй сетью руководит гражданин Ирана Сайед Хусейн Шариат. Сеть приобретала для иранских военных алюминиевые сплавы, которые производила компания Nuclear Suppliers Group.

Ктоме того, США ввели санкции также против частных лиц, которых связывают с работой на обе сети. У тех, кто попал в список санкций на территории Штатов, блокируется все имущество. Кроме того, гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции.

Ограничения также могут быть введены против иностранных компаний, которые решат сотрудничать с предприятиями, включенными в список санкций.

Напомним, в рамках саммита G7 была достигнута договоренность о том, что в ближайшие недели президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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