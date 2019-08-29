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США ввели нові санкції проти компаній, пов'язаних з Іраном

Новини » Політика    29.08.2019 - 05:08
США ввели нові санкції проти компаній, пов'язаних з Іраном
Ілюстративне фото (GettyImages)

Компанії, за інформацією США, допомагали Тегерану у розробці зброї масового ураження

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану, зокрема - проти двох мереж компаній, які допомагали Тегерану розробляти зброю масового ураження. Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

Одну з мереж очолює громадянин Ірану Хамед Дегхан, гендиректор і голова ради директорів компанії Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а також гендиректор і голова ради компанії Ebtekar Sanat Ilya.

Одна мережа під керівництвом Дегхана зареєструвала в Гонконзі компанію для уникнення міжнародних санкцій у зв'язку з тим, що вона працювала з Іраном. Зокрема, компанія поставляла технології та компоненти для розробки зброї масового ураження. Одержувачами технологій виявилися особи, пов'язані з іранським урядом, а також з Корпусом вартових Ісламської революції.

Другою мережею керує громадянин Ірану Сайед Хусейн Шаріат. Мережа купувала для іранських військових алюмінієві сплави, які виробляла компанія Nuclear Suppliers Group.

До того ж, США ввели санкції проти приватних осіб, яких пов'язують з роботою на обидві мережі. У тих, хто потрапив до списку санкцій на території Штатів, блокується все майно. Крім того, громадянам США заборонено вести справи з тими, хто потрапив під санкції.

Обмеження також можуть бути введені проти іноземних компаній, які вирішать співпрацювати з підприємствами, включеними до списку санкцій.

Нагадаємо, в рамках саміту G7 була досягнута домовленість про те, що в найближчі тижні президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Ірану Хасаном Рухані.

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