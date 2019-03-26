США ввели новые санкции против Ирана

В список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. Об этом сообщает Минфин США.

Министерство финансов Соединенных Штатов подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты для предотвращения развития в Иране оружия массового уничтожения", - подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана.