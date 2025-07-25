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США ввели нові санкції проти Північної Кореї: хто потрапив під обмеження

П'ятниця 25 липня 2025 06:00
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США ввели нові санкції проти Північної Кореї: хто потрапив під обмеження Ілюстративне фото: уряд КНДР фінансували в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Мінфін США запровадив санкції проти компанії й трьох осіб, які незаконно переказували кошти до Північної Кореї в обхід уже чинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства.

Санкції набули чинності у четвер, 24 липня. Їх запровадили щодо північнокорейської компанії Korea Sobaeksu Trading Company і трьох її співробітників - Кім Се Уна, Джо Кьонг Хуна і Мьонг Чол Міна. Вони брали участь в обході санкцій США та ООН.

За інформацією американського Мінфіну, фігуранти справи реалізовували таємні фінансові операції в інтересах уряду КНДР, зокрема використовуючи шахрайські схеми за участю ІТ-спеціалістів.

"Північна Корея активно використовує фіктивні компанії, такі як Korea Sobaeksu Trading Company, а також ключових агентів, щоб забезпечити надходження ресурсів для своєї незаконної ядерної та ракетної діяльності", - наголосив представник відомства Бредлі Сміт.

Того ж дня Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення семи громадянам КНДР за уникнення санкцій, а Держдепартамент оголосив винагороду в розмірі від 500 тисяч до 7 мільйонів доларів за інформацію, що сприятиме їх затриманню.

Нагадаємо, у грудні 2024 року США ввели санкції проти низки генералів, офіційних осіб та банків Північної Кореї. Причиною стала відправка десятків тисяч військових КНДР на війну в Україну.

Нещодавно з'ясувалося, що тисячі північнокорейських хакерів видавали себе за американців, влаштовували кібератаки і фінансували військо КНДР.

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КНДР Північна Корея
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