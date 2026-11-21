До санкційного списку потрапили четверо громадян Ірану. Серед них - Мохаммад Джавад Баванд, колишній офіцер розвідки Корпусу вартових Ісламської революції та Маджид Тадж, брат Мехді Таджа, президента Іранської федерації футболу.

За даними Міністерства фінансів, вони збирали кошти від незаконного продажу нафти, залишаючи частину виторгу для особистих цілей, а також допомагаючи фінансувати військову та регіональну діяльність режиму.

Також санкції запровадили проти Мохаммадхоссейна Серваті, сина бригадного генерала КВІР. Він обіймав керівні посади в підставних компаніях, яка виступала посередником та отримувала партії іранської нафти для постачання на китайські нафтопереробні заводи.

Під санкції потрапив і Моджтаба Арабнеджад - син підсанкційного бізнесмена та генерального директора іранської авіакомпанії Mahan Air Хаміда Арабнеджада.

Використовуючи свої родинні зв’язки та особливі контакти з Корпусом вартових ісламської революції, Моджтаба брав участь у закупівлі авіаційних запчастин для Mahan Air та постачанні зброї для іранських збройних сил під прикриттям сільськогосподарських компаній.

Як і інші особи, включені до списку, Моджтаба керував продажем нафти від імені іранського режиму, доходи від якого йшли на підтримку авіакомпанії його батька.