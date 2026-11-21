Соединенные Штаты Америки в пятницу, 20 ноября, объявили санкции против ключевых "нефтяных доверенных лиц", на которые Иран возлагается для обеспечения продаж нефти за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
В санкционный список попали четверо граждан Ирана. Среди них - Мохаммад Джавад Баванд, бывший офицер разведки Корпуса стражей Исламской революции и Маджид Тадж, брат Мехди Таджа, президента Иранской федерации футбола.
По данным Министерства финансов, они собирали средства от незаконных продаж нефти, оставляя часть выручки для личных целей, а также помогая финансировать военную и региональную деятельность режима.
Также санкции ввели против Мохаммадхоссейна Сервати, сына бригадного генерала КСИР. Он занимал руководящие должности в подставных компаниях, выступавших посредником и получавших партии иранской нефти для поставки на китайские нефтеперерабатывающие заводы.
Под санкции попал и Моджтаба Арабнеджад - сын подсанкционного бизнесмена и генерального директора иранской авиакомпании Mahan Air Хамида Арабнеджада.
Используя свои родственные связи и особые контакты с Корпусом стражей исламской революции, Моджтаба принимал участие в закупке авиационных запчастей для Mahan Air и поставке оружия для иранских вооруженных сил под прикрытием сельскохозяйственных компаний.
Как и другие лица, включенные в список, Моджтаба руководил продажей нефти от имени иранского режима, доходы которого шли в поддержку авиакомпании его отца.
Напомним, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости окончательно устранить угрозу со стороны Ирана. Он утверждает, что Тегеран снова пытается возобновить ядерную программу.