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США ввели нові експортні обмеження проти компаній із Росії

Архівне фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти Росії. Санкції ввели через постачання електроніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Мінторгу США.

Зазначається, що обмеження ввели проти таких компаній:

  • Novax Group;
  • Si2 Microsystems Private Limited.

Novax Group пов'язують із Росією, Венесуелою, Панамою і Коста-Рікою.

А Si2 Microsystems Private Limited, за інформацією США, надавала підтримку російській військовій та оборонній промисловості.

Вашингтон вважає, що компанія постачала вироблені в США мікросхеми покупцям, пов'язаним із російським оборонним сектором. Експортні обмеження накладають на постачальників необхідність отримувати спеціальні дозволи на експорт від Мінторгівлі США.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

У жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

На початку листопада США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника "Ланцетів" і члени уряду РФ.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПанамаВенесуэлаКоста-Рика