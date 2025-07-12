США ввели безпрецедентні санкції проти президента Куби: подробиці
США запровадили жорсткі візові санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля та інших високопосадовців режиму. Ці заходи стали відповіддю на дії влади під час протестів, що сталися у 2021 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeMonde.
Державний департамент США оголосив про введення безпрецедентних візових санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. Серед причин - порушення прав людини та придушення свободи вираження думок на Кубі.
Дане рішення було ухвалене у відповідь на жорстоке придушення протестів, які сколихнули острів у липні 2021 року.
Разом із президентом під обмеження потрапили і ключові представники влади. Йдеться про міністрів оборони та внутрішніх справ, які активно брали участь у придушенні масових акцій протесту.
Введені санкції включають заборону на в’їзд до США для згаданих осіб та заморожування їхніх активів у США.
Дане рішення являється черговим кроком у посиленні тиску на кубинський уряд з метою змусити його припинити репресії проти громадян і розпочати реальні реформи.
У Вашингтоні наголошують, що підтримують прагнення кубинського народу до свободи і демократії, а також закликають міжнародне співтовариство приєднатися до тиску на режим Діаса-Канеля.
Водночас у Гавані такі санкції розцінюють як втручання у внутрішні справи країни та намагання дестабілізувати ситуацію. Наразі невідомо, як саме відреагує кубинський уряд на ці жорсткі обмеження і чи призведуть вони до змін у політиці режиму.
Нагадаємо, що протести 2021 року стали наймасовішими за останні десятиліття на Кубі - люди вийшли на вулиці, вимагаючи покращення економічної ситуації, більшої свободи і реформ. У відповідь влада застосувала силу, затримуючи тисячі мирних демонстрантів, що викликало міжнародне засудження та різку реакцію з боку США.
До слова, наприкінці квітня сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь внесли законопроєкт про санкції проти Росії. Документ передбачає введення 500%-вих мит для держав, які купують російську нафту.
На днях президент США Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ, тому багато хто вважає, що йдеться про нові санкції проти Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.