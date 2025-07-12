ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США ввели беспрецедентные санкции против президента Кубы: подробности

США, Суббота 12 июля 2025 07:53
UA EN RU
США ввели беспрецедентные санкции против президента Кубы: подробности Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США ввели жесткие визовые санкции против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля и других высокопоставленных чиновников режима. Эти меры стали ответом на действия властей во время протестов, произошедших в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LeMonde.

Государственный департамент США объявил о введении беспрецедентных визовых санкций против президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Среди причин - нарушение прав человека и подавление свободы выражения мнений на Кубе.

Данное решение было принято в ответ на жестокое подавление протестов, которые всколыхнули остров в июле 2021 года.

Вместе с президентом под ограничения попали и ключевые представители власти. Речь идет о министрах обороны и внутренних дел, которые активно участвовали в подавлении массовых акций протеста.

Введенные санкции включают запрет на въезд в США для упомянутых лиц и замораживание их активов в США.

Данное решение является очередным шагом в усилении давления на кубинское правительство с целью заставить его прекратить репрессии против граждан и начать реальные реформы.

В Вашингтоне отмечают, что поддерживают стремление кубинского народа к свободе и демократии, а также призывают международное сообщество присоединиться к давлению на режим Диаса-Канеля.

В то же время в Гаване такие санкции расценивают как вмешательство во внутренние дела страны и попытки дестабилизировать ситуацию. Пока неизвестно, как именно отреагирует кубинское правительство на эти жесткие ограничения и приведут ли они к изменениям в политике режима.

Напомним, что протесты 2021 года стали самыми массовыми за последние десятилетия на Кубе - люди вышли на улицы, требуя улучшения экономической ситуации, большей свободы и реформ. В ответ власти применили силу, задерживая тысячи мирных демонстрантов, что вызвало международное осуждение и резкую реакцию со стороны США.

К слову, в конце апреля сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь внесли законопроект о санкциях против России. Документ предусматривает введение 500%-ных пошлин для государств, которые покупают российскую нефть.

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал "важное заявление" по РФ, поэтому многие считают, что речь идет о новых санкциях против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Куба Соединенные Штаты Америки
Новости
Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов
Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей