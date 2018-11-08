США введуть санкції проти РФ "в повній відповідності з законом", - Держдеп

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Вашингтон заявив про введення нових санкцій проти Москви через недотримання закону про хімзброю

Заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Роберт Палладіно повідомив, що влада введе додаткові санкції проти РФ через застосування хімічної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на питання про те, що повинно відбутися після повідомлення Конгресу, що РФ відмовилися гарантувати не застосовувати хімічну, Палладіно відповів, що "ми зробили те, чого від нас вимагає закон - проінформували Конгрес... По мірі того, як буде просуватися процес, ми будемо виконувати вимоги закону".

Також заступник прес-секретаря відмовився дати відповідь на питання про те, коли саме можуть бути введені додаткові санкції. Він заявив, що це "тривалий процес", а також додав, що США хочуть ввести санкції "в повній відповідності з законом".

"Ми повинні ретельно розглянути те, як ці санкції можуть вплинути на інтереси національної безпеки США... Поки що я можу сказати тільки це. Однак, ми ставимося до цього питання дуже серйозно", - розповів Палладіно.

На запитання чи передбачає влада країни призупинення дипломатичних відносин з РФ в якості одного із заходів, Палладіно повторив, що Держдеп буде "слідувати вимогам закону". Він повідомив, що не збирається "пророкувати" те, які саме заходи будуть введені проти Кремля в підсумку.

Нагадаємо, Держдеп має намір ввести нові санкції проти Росії. Державний департамент Сполучених Штатів має намір ввести нові санкції проти Росії, оскільки не може впевнитися в тому, що Росія дотримується міжнародне законодавство про хімічну зброю після отруєння в Солсбері.