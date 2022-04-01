США введут санкции против 120 компаний России и Беларуси

Санкции будут направлены на то, чтобы отсечь компании от высоких технологий.

"В ближайшие дни министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ухудшению позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, добавив в санкционный список еще 120 организаций из России и Беларуси", - заявила Бедингфилдов.

Также она добавила, что количество компаний добавленных в список санкций превысит 200.

По словам директора по коммуникациям Белого дома, юридические лица не смогут получать высокие технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если же и не всегда, им будет отказано.

"Мы не позволим им приобретать западные технологии и обходить наши жесткие санкции. Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении дополнительных секторов российской экономики, важных для Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли", - добавила Бедингфилд.