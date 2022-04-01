США введут санкции против 120 компаний России и Беларуси

Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против Российской Федерации и Беларуси. В этот же раз ограничения коснутся 120 компаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Санкции будут направлены на то, чтобы отсечь компании от высоких технологий.

"В ближайшие дни министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ухудшению позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, добавив в санкционный список еще 120 организаций из России и Беларуси", - заявила Бедингфилдов.

Также она добавила, что количество компаний добавленных в список санкций превысит 200.

По словам директора по коммуникациям Белого дома, юридические лица не смогут получать высокие технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если же и не всегда, им будет отказано.

"Мы не позволим им приобретать западные технологии и обходить наши жесткие санкции. Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении дополнительных секторов российской экономики, важных для Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли", - добавила Бедингфилд.