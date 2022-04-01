ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 22:41
США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі Фото: США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. Цього ж разу обмеження торкнуться 120 компаній.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Санкції будуть направлені на те, щоб відсікти компанії від високих технологій.

"Найближчими днями міністерство торгівлі здійснить подальші дії щодо погіршення позицій російського оборонного, аерокосмічного та морського секторів, додавши до списку санкцій ще 120 організацій з Росії та Білорусі", - заявила Бедінгфілд.

Також вона додала, що кількість компаній доданих до списку санкцій перевищить 200.

За словами директора з комунікацій Білого дому, юридичні особи не матимуть змоги отримувати високі технології США без ліцензії, в якій у більшості, якщо ж й не завжди, їм буде відмовлено.

"Ми не дозволимо їм купувати західні технології та обходити наші жорсткі санкції. Ми розширюємо свої повноваження щодо введення санкцій щодо додаткових секторів російської економіки, важливих для Путіна, включаючи аерокосмічну, морську та електронну галузі", - додала Бедінгфілд.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Санкції
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою