В США считают, что Россия не сможет обойти "потолок" цен на нефть

Россия не может обойти введенную международными партнерами предельную цену на нефтепродукты.

Об этом заявил заместитель секретаря государственного казначейства США Бен Гаррис, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Гаррис отметил, что не имеет точных данных, подтверждающих информацию о том, что Россия избегает санкций, используя коалиционных поставщиков услуг и получая выше потолков платежи.

Он также отметил, что не может точно сказать, сколько Россия получает по продаже каждого барреля нефти, но общие государственные доходы от продажи энергоресурсов уменьшились, хотя добыча осталась относительно неизменной, и глобальные цены на нефть остаются стабильными.