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В США считают, что Россия не сможет обойти "потолок" цен на нефть

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США, Пятница 17 февраля 2023 07:55
В США считают, что Россия не сможет обойти "потолок" цен на нефть Фото: в США уверены, что Россия не сможет обойти "потолок" цен на нефть (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия не может обойти введенную международными партнерами предельную цену на нефтепродукты.

Об этом заявил заместитель секретаря государственного казначейства США Бен Гаррис, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Гаррис отметил, что не имеет точных данных, подтверждающих информацию о том, что Россия избегает санкций, используя коалиционных поставщиков услуг и получая выше потолков платежи.

Он также отметил, что не может точно сказать, сколько Россия получает по продаже каждого барреля нефти, но общие государственные доходы от продажи энергоресурсов уменьшились, хотя добыча осталась относительно неизменной, и глобальные цены на нефть остаются стабильными.

Напомним, что западные страны договорились о новых граничных ценах на российский экспорт нефтепродуктов, которые будут основываться на установленных в декабре ограничениях на сырую нефть и еще больше ограничат доходы России от нефти, сохраняя при этом глобальные рынки энергоносителей.

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