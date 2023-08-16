В США вважають, що ситуацію в Нігері все ще можна вирішити дипломатичним шляхом

Сполучені Штати Америки зосереджені на пошуку дипломатичного рішення політичної кризи в Нігері, де стався держпереворот.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Він заявив, що на його думку, простір для дипломатії все ще залишається.

"Ми як і раніше дуже зосереджені на дипломатії для досягнення результатів, яких ми хочемо, тобто повернення до конституційного порядку", - заявив Блінкен.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, що нещодавно охорона президента Нігера Мохамеда Базума вчинила держпереворот і, фактично, взяла главу держави в заручники. Після президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути в країну конституційний лад, вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Наразі країни ECOWAS тимчасово призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті до переговорів.

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