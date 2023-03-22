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У США вважають, що РФ готує ще один наступ на Україну найближчими тижнями, - CNN

Фото: спікер Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

У Сполучених Штатах Америки вважають, що війська РФ можуть спробувати розпочати новий наступ на Україну у скорому майбутньому, і такі атаки, можливо, здійснюватимуться за кількома напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі для CNN.

За його словами, найближчі тижні будуть "критичними" у війні РФ проти України.

Так, американська сторона очікує, що російський диктатор Володимир Путін "спробує розпочати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими векторами", зазначив представник Білого дому.

"Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова", - сказав Кірбі.

Американський чиновник також заявив, що Штати хочуть, щоб українці могли захистити себе "від будь-якого відновлення російського наступу", а також мали можливість "проводити власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір".

"Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей, як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями", - наголошує Кірбі.

Представник Білого дому також заявив, що Штати покладаються на лідерство України у своєму пріоритеті оборони Бахмута і продовжуватимуть забезпечувати президента країни Володимира Зеленського "усім, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися".

"Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що США хочуть передати танки Abrams в Україну швидше, ніж планувалося.

Також перед цим Джон Кірбі анонсував новий пакет воєнної допомоги для України від Штатів.

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