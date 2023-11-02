США вважають, що Ізраїлю не варто припиняти вогонь по ХАМАСу, бо це посилить терористів
Ізраїлю не варто припиняти вогонь по бойовикам ХАМАСу, через те, що це дозволить їм перегрупуватись та зміцнити свої сили.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
На його думку, таке перегрупування призведе до виникнення нових загроз у регіоні.
"Ми не підтримуємо припинення вогню, бо це дасть ХАМАСу час для перегрупування і, знову ж, поставить під загрозу громадян Ізраїлю та інших", - зауважив Райдер.
Він також підкреслив, що США підтримують "гуманітарні паузи", це необхідно для того, щоб дозволити гуманітарним вантажам потрапляти до місць призначення, а також продовжити звільнення заручників та виведення цивільних із зони конфлікту.
Наземна операція ізраїльської армії
На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.
27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.
Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.
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