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США вважають, що Ізраїлю не варто припиняти вогонь по ХАМАСу, бо це посилить терористів

Четвер 02 листопада 2023 21:58
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США вважають, що Ізраїлю не варто припиняти вогонь по ХАМАСу, бо це посилить терористів Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ізраїлю не варто припиняти вогонь по бойовикам ХАМАСу, через те, що це дозволить їм перегрупуватись та зміцнити свої сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

На його думку, таке перегрупування призведе до виникнення нових загроз у регіоні.

"Ми не підтримуємо припинення вогню, бо це дасть ХАМАСу час для перегрупування і, знову ж, поставить під загрозу громадян Ізраїлю та інших", - зауважив Райдер.

Він також підкреслив, що США підтримують "гуманітарні паузи", це необхідно для того, щоб дозволити гуманітарним вантажам потрапляти до місць призначення, а також продовжити звільнення заручників та виведення цивільних із зони конфлікту.

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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