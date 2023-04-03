У США вважають недоцільним раптове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+
Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що скорочення країнами-членами ОПЕК+ видобутку нафти є недоцільним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми не вважаємо, що скорочення є доцільними на даний момент, враховуючи невизначеність на ринку, і ми це чітко дали зрозуміти", — сказав речник ради національної безпеки США.
Скорочення видобутку нафти додатково на 1,16 мільйона барелів на добу було спрямоване на підтримку стабільності ринку.
Раніше ми писали, країни-члени ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти.
Нагадаємо, влада Індії продовжила обмеження, які стосуються експорту дизельного палива і бензину.
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