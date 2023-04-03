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В США считают нецелесообразным внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

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США, Понедельник 03 апреля 2023 05:32
В США считают нецелесообразным внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ Фото: В США отреагировали на сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что сокращение странами-членами ОПЕК+ добычи нефти нецелесообразно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не считаем, что сокращения целесообразны на данный момент, учитывая неопределенность на рынке, и мы это четко дали понять", — сказал спикер совета национальной безопасности США.

Сокращение добычи нефти дополнительно на 1,16 миллиона баррелей в сутки было направлено на поддержание стабильности рынка.

Ранее мы писали, что страны-члены ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти.

Напомним, власти Индии продлили ограничения, касающиеся экспорта дизельного топлива и бензина.

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