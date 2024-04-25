США втричі збільшать виготовлення артснарядів: скільки часу на це потрібно

США планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі, а це за обсягом 100 тисяч 155-мм снарядів в на місяць.
Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
В Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів про це вчора, 24 квітня, заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.
"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць", - відзначив він.
За словами Мінгуса, наразі американська "оборонка" випуская 30 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Таким чином Сполучені Штати збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 мільйони на рік.
У США наголошують, що збільшення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів критично важливе для України.
З початку повномасштабного вторгнення РФ, Сполучені Штати підтримують Україну. За цей час Америна надала нашій країні десятки пакетів військової.
Україна отримувала різну допомогу від США, зокрема: бронемашини, системи ППО та інше.
Нагадаємо, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.
Додамо, США в березні таємно поставили Україні далекобійні ракети ATACMS, а ЗСУ застосували їх проти росіян минулого тижня.
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