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США втричі збільшать виготовлення артснарядів: скільки часу на це потрібно

Фото: США збільшать виробництво боєприпасів, Донецька область 5 березня 2023 року (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

США планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі, а це за обсягом 100 тисяч 155-мм снарядів в на місяць.

Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

В Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів  про це вчора, 24 квітня, заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць", - відзначив він. 

За словами Мінгуса, наразі американська "оборонка" випуская 30 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Таким чином Сполучені Штати  збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 мільйони на рік.

У США наголошують,  що збільшення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів критично важливе для України.

 

 

 

 

Яку допомогу США надавали Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ, Сполучені Штати підтримують Україну. За цей час Америна надала нашій країні десятки пакетів військової.

Україна отримувала різну допомогу від США, зокрема: бронемашини, системи ППО та інше.

Нагадаємо, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Додамо, США в березні таємно поставили Україні далекобійні ракети ATACMS, а ЗСУ застосували їх проти росіян минулого тижня.

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