США втрое увеличат изготовление артснарядов: сколько времени на это нужно

"С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято 23 апреля, к следующему лету мы достигнем производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 тысяч единиц", - отметил он.

По словам Мингуса, в настоящее время американская "оборонка" выпускает 30 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Таким образом, Соединенные Штаты увеличат объем производства 155-мм боеприпасов до 1,2 миллиона в год.

В США отмечают, что увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов критически важно для Украины.