В США второй министр подал в отставку в связи событиями в Капитолии

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку. Она стала вторым членом кабинета министров, который покинул пост в результате нападения сторонников президента Дональда Трампа на Капитолий США.

Об этом пишет CNN.

"Сегодня было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

Ранее сообщалось, об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Также шеф полиции Капитолия США Стивен Сунд подал в отставку.