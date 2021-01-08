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В США второй министр подал в отставку в связи событиями в Капитолии

Автор: Инна Собора

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку. Она стала вторым членом кабинета министров, который покинул пост в результате нападения сторонников президента Дональда Трампа на Капитолий США.

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Об этом пишет CNN.

"Сегодня было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

Ранее сообщалось, об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Также шеф полиции Капитолия США Стивен Сунд подал в отставку.

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