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Шеф полиции Капитолия подал в отставку

Пятница 08 января 2021 02:44
Шеф полиции Капитолия подал в отставку
Фото: Стивен Сунд (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Шеф полиции Капитолия США Стивен Сунд подал в отставку. Эту информацию озвучил официальный представитель полиции Капитолия США.

Об этом пишет CNN.

Отставка вступит в силу 16 января.

На пресс-конференции ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала к отставке Сунда на фоне массовых беспорядков, которые привели к гибели людей,

Напомним, что в Вашингтоне прокуратура возбудила 55 дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий.

РБК-Украина писало, что министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Она стала первой из министров, подавшей в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента.

Ранее сообщалось, об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

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