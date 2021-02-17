США "встревожены" новыми обвинениями для лидера оппозиции Мьянмы

Соединенные Штаты "встревожены" сообщениями о возбуждении дополнительных уголовных дел против лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи. Она до сих пор остается под стражей.

Адвокат Сан Су Чжи заявил, что полиция подала второе обвинение в нарушении Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий после того, как ранее ей было предъявлено обвинение в незаконном ввозе раций.

"Как сказал президент, захват власти военными является прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона", - сказал Прайс.