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США "встревожены" новыми обвинениями для лидера оппозиции Мьянмы

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 03:59
США "встревожены" новыми обвинениями для лидера оппозиции Мьянмы Фото: Аунг Сан Су Чжи (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты "встревожены" сообщениями о возбуждении дополнительных уголовных дел против лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи. Она до сих пор остается под стражей.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет Reuters.

Адвокат Сан Су Чжи заявил, что полиция подала второе обвинение в нарушении Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий после того, как ранее ей было предъявлено обвинение в незаконном ввозе раций.

"Как сказал президент, захват власти военными является прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона", - сказал Прайс.

Ранее стало известно, что в Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Что нужно знать о ситуации в Мьянме - читайте в материале РБК-Украина.

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